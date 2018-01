Kleurig Hofwijck kloppend hart poëziefestival

8 januari – De luiken van Hofwijck vertonen alle kleuren van de regenboog. Daarmee wordt op originele wijze de toon gezet voor het poëziefestival dat daar deze en volgende maand gehouden wordt. Poëzie en Hofwijck als route in het voetspoor van Constantijn Huygens, een onzer grootste dichters ooit. ‘De dichtkunst is weer voor even het kloppend hart van de buitenplaats’, horen we vanuit de organisatie zeggen. De verkiezing van de Dichter op Hofwijck, een poëzieroute in het Huygenskwartier, ondernemers die voor de camera van Midvliet TV gedichten voordragen en drie feestelijke dichtavonden op Hofwijck vormen de ingrediënten van dit kleinschalige Voorburgse poëziefestival. Op 24 januari wordt in Hofwijck de feestelijke dichtavond gehouden. Aanmelden via secretariaat@hofwijck.nl. De toegang bedraagt € 7,50.