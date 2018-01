‘Samen met alle inwoners het nieuwe jaar in’

9 januari – Het was drukker dan ooit op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente die als goed gastheer royaal uitpakte met feestelijke drank en ruim gesorteerde spijs. Het gaat goed en de gevulde kas van de gemeente laat dat uitpakken gelukkig toe. Niemand die ook maar iets te kort kwam gisteravond. In zijn toespraak plaatste burgemeester Klaas Tigelaar het lokale erfgoed centraal en noemde de sterke kanten van Stompwijk, Leidschendam en Voorburg.

‘Drie kernen met elk hun eigen identiteit vormen samen de kracht van Leidschendam-Voorburg’, staat er dan ook in een nieuwe klapfolder die iedereen meekreeg. Het was een toespraak zonder statistische opsomming van plaatselijke ellende, harde misdaadcijfers, branden en ongelukken in het afgelopen jaar. De ernst is er niet minder om maar met zijn boodschap van verbinding wil de burgemeester liever samen met alle inwoners het nieuwe jaar ingaan. ‘Samen maken we de stad, samen zijn we de gemeente’.

‘Hartelijk dank burgemeester voor deze ware woorden’, reageerde een lachende lijsttrekker Hans Peter Klazenga van GBLV. Want uitgerekend met dat samen de stad gaan maken heeft Gemeentebelangen aangekondigd de verkiezingstijd in te zullen gaan. (Foto Ap de Heus).