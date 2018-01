Dringend gewenst: parkeerdek station Mariahoeve

10 januari – Met zijn ongeveer 200 vakken is het parkeerterrein bij P+R station Mariahoeve veel te klein geworden. Van de Voorburgse opstap wordt intensief gebruik gemaakt. Door de weeks mag je na 09.00 uur van geluk spreken nog een vrij plekje te vinden. Diverse op internet te vinden parkeersites waarschuwen voor de gebrekkige parkeersituatie. Het gebeurt voor je ogen; nerveus zoekende automobilisten die weer van het terrein afrijden in de hoop ergens in de buurt van de Appelgaarde terecht te kunnen. Vaak is dat ijdele hoop, je ziet lange rijen auto’s half op het voetpad en dicht aaneengesloten geparkeerd staan.

Dat komt mede door boze buurtbewoners die vorig jaar met succes actie hebben gevoerd om al die forensenauto’s bij hen voor de deur weg te krijgen. Handhavers kregen opdracht vaker in de buurt te zijn en foutparkeerders een bon te geven van 99 euro boete incl. kosten administratie. Kassa voor de overheid zou je kunnen zeggen maar daar los je het probleem niet mee op. Eigenlijk verdient diezelfde overheid (gemeente) een ‘bekeuring’ voor slecht parkeerbeleid. Er wordt hier nagelaten een goede oplossing te bedenken voor het structurele tekort aan parkeerplaatsen. Bij het succes van een soepel functionerend OV horen ook de logistieke stukjes in de puzzel. Maak er hier dan ook geen knelpunt van.

De hoogste tijd om het parkeren bij dit station op de bestuurlijke agenda te krijgen. Net zoals de de gemeente Teylingen (Sassenheim) deed voor het drukbezochte NS-station dat afgelopen november in een klap met honderden extra plaatsen werd uitgebreid. Hoe simpel, er werd in vrij korte tijd een stalen parkeerdek bijgeplaatst na aandringen van allerlei gebruiksgroepen. Overdekt en wel in een fraai vormgegeven geheel. Iedereen blij, de reizigers, de wethouder en ook de provincie die meebetaalde. De gemeente kreeg een pluim voor doortastend optreden.

Bij station Mariahoeve is ook ruimte genoeg om een parkeerdek te realiseren. En nog mooier, het hele vergelijkbare project in Sassenheim ligt qua ambtelijk scenario en uitvoering van a t/m z klaar om hier gekopieerd te worden. Hopelijk is er dan ook in Leidschendam-Voorburg een politieke partij bereid dit onderwerp te omarmen zo vlak voor de verkiezingen. Dat zou het begin kunnen zijn.

Naast het gebrek aan parkeerplaatsen zien we ook een overvolle fitsenstalling met 1000 of meer rekken maar ook hier is de vraag naar een plekje groter dan het aanbod. We zien een chaotisch beeld ontstaan van ‘neergelegde’ fietsen. Haastige mensen die steeds vaker de trein nemen, horen we van de NS. Het willen reizen met de trein in plaats van de weg op te gaan, dient verder te worden aangemoedigd door goede randvoorzieningen. Voldoende ruimte bieden om te kunnen parkeren is zo’n voorziening. Of zoals de NS deed, die zette meer treinen in om het ernstige gebrek aan zit- en staplaatsen op te heffen. Maar daar moest wel eerst flink voor aan de bel getrokken worden. Ingrijpen dus Voorburg!