Einde verhaal kerstboom Hranice

11 januari – Met dank voor de bewezen dienst heeft de kerstboom bij de Oude Kerk het veld moeten ruimen. Een maand hebben we van de boom uit zustergemeente Hranice kunnen genieten. Wat rest zijn mooie stammetjes voor de open haard of gaan de versnipperaar in. Stedenband coördinator Frans van Veen was afgelopen najaar in Tsjechië om de boom uit te zoeken, hier op te richten en nu dan ‘uitgeleide’ te doen want we kijken al richting lente.