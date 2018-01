Koninklijke naam voor boortunnelmachine Vlietzone

12 januari – Catharina Amalia. Zo heet de gigantische tunnelboormachine waarmee vanmiddag het feestelijke startsein gegeven werd voor het boren van Victory Boogie Woogietunnel, onderdeel van de Rotterdamsebaan o.a. in de Vlietzone. De Haagse Pastoor Ad van der Helm zegende met veel water de boormachine alsmede een beeldje van de Heilige Barbara dat in een nis bij de tunnelingang geplaatst werd, een wereldwijde traditie als er ergens een tunnel wordt geboord. Het feitelijke boren begint maandag.

De organisatie meldt het volgende: ‘Morgen (13 januari) is er open huis rond het project en de werkterreinen in de Vlietzone en Binckhorst. Tussen 12.30 en 16.30 uur is er van alles te doen, te zien en te beleven. Bekijk het werk van dichtbij, sta oog in oog met de enorme tunnelboormachine en kom alles te weten over het archeologisch onderzoek dat is uitgevoerd. Voor kinderen zijn er op beide werkterreinen leuke activiteiten’.