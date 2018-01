Kampioen in maken en mailen van treurige foto’s

13 januari – ‘Veel bewoners klagen bij mij over grofvuil in de Van Montfoortstraat en Van Arembergelaan en Koningin Wilhelminalaan dat er al bijna een week ligt en niet

wordt opgeruimd. Nu blijven de bewoners dit weekend ook weer tegen deze rommel aan kijken’.

Dit moet zo ongeveer het 500ste bericht zijn dat de zelf benoemde wijkvertegenwoordiger Ap de Heus naar de gemeente stuurde over de toenemende rotzooi op straat en dan vooral bij niet altijd werkende afvalcontainers. Het bericht kwam gisteren ook binnen bij Voorburg Insite, inclusief een aantal foto’s van de locatie. De afzender legt keer op keer de vinger op de zere plek.

De Heus heeft er bijna een dagtaak van gemaakt om van de straatvervuiling foto’s te maken, die hij ook naar wethouders, raadsleden en media stuurt. Per keer een stuk of tien, zo nodig. Hij heeft er al een paar duizend gemaakt en wie weet komt het ooit nog tot een expositie ervan. Collegeleden zullen het niet hardop zeggen maar zij worden tureluurs van al die foto’s in hun mailbox. Nog even en de gemeentelijke computers lopen vast, maar Ap gaat door tot dat er geen vuiltje meer aan de lucht is. Hij zegt dat het College van B&W de greep op Avalex kwijt is en daardoor het aanzien van de openbare ruimte verslechtert.

Voorburg Noord, de wijk die De Heus als zijn broekzak kent, spant de kroon met de afvalchaos, maar er komen de laatste tijd ook veel foto’s binnen uit de omgeving van het Koningin Julianaplein, de Parkweg en het Oude Centrum. Als De Heus door Voorburg fietst ontgaat hem geen afvalcontainer of grofvuil. ‘In de Van Montfoortstraat is het nog gevaarlijker geworden door een open container. Daar kunnen zo maar kinderen in vallen. Waar is het Clean Team van Avalex dat overal zou rondgaan? Ik hoop dat wethouder Floor Kist (Groen Links) en wethouder Nadine Stemerdink (PvdA) nu eens de handen ineen slaan om Voorburg schoon te krijgen want dit is niet goed voor de stad’.



De Heus houdt moed. Hem is wel eens te kennen gegeven dat uitgerekend hij als ‘wijkvertegenwoordiger’ de man bij uitstek zou zijn om de bewoners aan te spreken op hun ongewenste afvalgedrag. Dat is te veel van het goede en hij verwijst naar de politie of handhaving van de gemeente. ‘Ik signaleer vooral en maak foto’s’, zegt hij en gaat voor het kampioenschap. ‘Wat de mensen neergooien mag natuurlijk niet, maar als afvalcontainers stuk zijn en Avalex niet thuis geeft – want ik bel ze vaak genoeg – doe je het als overheid en vuilophaler ook niet goed’. En zo zijn we weer terug bij het begin van dit bericht. Ap de Heus blijft foto’s maken van wat op straat of stoep niet thuishoort. Altijd weer treurige foto’s.