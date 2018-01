‘Onvoldoende inzet college tegen eenzaamheid’

14 januari – Uit de cijfers van de recent uitgekomen Wijkatlas blijkt dat eenzaamheid met één op de vijf inwoners in onze gemeente vaker voorkomt dan gemiddeld in Nederland. Het CDA dat deze ontwikkeling aankaart maakt zich zorgen en wil dat er initiatieven komen om die eenzaamheid te bestrijden. CDA-fractievoorzitter Juliette Bouw: ‘Ook de kerken signaleren vaker dat mensen eenzaam zijn. Vorig jaar benoemde het CDA dit al en verzocht toen het college een actieplan op te stellen. Wethouder Kist heeft er echter onvoldoende aan gedaan het afgelopen jaar blijkt uit de actuele cijfers’.

Bouw vindt dat mensen die zich eenzaam voelen, zelf ook actie ondernemen. ‘We kunnen samen dingen doen’, zegt zij. ‘Zo verzorgen steeds meer wijkverenigingen koffie-ochtenden. Dat is een mooi initiatief. Daarnaast roepen we als CDA het college op om het ontmoetingsmoment ‘Eet je mee’ in wijkcentrum de Groene Loper weer in ere te herstellen. Op ons heeft het college toegezegd nog vóór de zomer met een overzicht van extra activiteiten tegen eenzaamheid te komen. We hopen dat dit niet alleen campagnetaal is van de collegepartijen maar dat er nu ook concreet actie wordt ondernomen’.