‘Gewoon Doen’ partij VVD wil gewoon weer meedoen

15 januari – Politieke partijen zijn de mouwen aan het opstropen om hun campagnes voor de raadsverkiezingen op te voeren. Daarbij is het gebruikelijk dat er vanuit de oppositie pijlen afgevuurd worden op de zittende macht. Soms treffen die terecht doel want het huidige college krijgt op onderdelen een onvoldoende. Deel gaan uitmaken van de coalitie is voor enkele partijen dan ook de kans om zaken te veranderen. Zo maakt de VVD duidelijk wordt er ‘verbeterd’ kan worden en zegt: ‘Het is hoognodig dat de VVD weer mee gaat doen in het gemeentebestuur. We moeten veel beter werk maken van wat wij als inwoners willen: afval gewoon weer wekelijks ophalen, parkeren gratis houden, bereikbaarheid verbeteren, lage belastingen en zorgen voor voldoende goede woningen’.

Onder de titel ‘Gewoon Doen’ presenteren de plaatselijke daarom ‘een programma vol verbeterpunten’. Dat is heel netjes en behoudend gesteld en bepaald geen oproep tot radicale wijzigingen. Lijsttrekker Astrid van Eekelen: ‘We wonen hier goed, maar dat moet wel zo blijven. Een prettige woongemeente krijg én behoud je niet vanzelf. Met dit programma geven we als VVD aan waar het heen moet’. Als voorvechter van een beter afvalbeleid wil de VVD dat kliko’s weer gewoon wekelijks worden opgehaald en containers netjes en op tijd geleegd. Daarnaast moet de gemeentekas op orde worden gebracht; de laatste tijd wordt er veel meer geld uitgegeven dan verantwoord en daardoor is er flink ingeteerd op de reserves’.

In haar programma besteedt de lokale VVD veel aandacht aan bekende punten als woongenot, veiligheid, bereikbaarheid, ruimte om te ondernemen en financiële degelijkheid van de gemeente. ‘Het is een stevig programma vol ambitie’.