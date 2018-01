Reactie GBLV: VVD speelt paniekrugby

16 januari – Als door een wesp gestoken reageert GBLV/Gemeentebelangen op het bericht van de VVD zoals eerder gepubliceerd op Voorburg Insite over gemeentelijke financiën. Fractievoorzitter Astrid van Eekelen zei daarin onder meer: ‘De gemeentekas moet op orde worden gebracht; de laatste tijd wordt er veel meer geld uitgegeven dan verantwoord en daardoor is er flink ingeteerd op de reserves’.

Hans Peter Klazenga, lijsttrekker GBLV, trekt direct van leer en hekelt wat Van Eekelen zegt. ‘Er wordt een beeld geschetst alsof de gemeente financieel in een vrije val is geraakt en niet in control is’, zegt hij. ‘Het tegendeel is waar. Als Gemeentebelangen zien we dat onze wethouder Bianca Bremer de gemeenteraad juist tijdig informeert over de financiële ontwikkelingen in de gemeente en zaken niet onder de pet houdt. Wij staan voor een gedegen financieel beleid en niet voor een beleid waar euro’s uit de portemonnee van inwoners worden gehaald om vervolgens in de gemeentelijke spaarpot te worden gestopt’.

Naar eigen zeggen baalt Klazenga er van dat de gemeente het verwijt wordt gemaakt om maar steeds een greep te doen in de reserves en zegt: ‘Ik roep even in herinnering de motie van de VVD om voor een periode van twee jaar een rugbyveld aan te leggen bij De Star. De kosten daarvan: 250.000 euro die we als gemeente maar uit de algemene reserve moesten halen volgens de indieners van de motie. GBLV had liever gezien dat er versneld woningbouw had plaatsgevonden op die locatie. Wat de VVD zegt is een storm in een glas water. Ze spelen paniekrugby. Wij hebben onze zaakjes gelukkig goed op orde’, aldus Klazenga.