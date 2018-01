Buurtvaders bevorderen sociale veiligheid

17 januari – De samenwerking tussen gemeente, buurtpreventieteam en de wijkagent in De Prinsenhof tijdens de voorfase van oud en nieuw heeft een goede basis gelegd voor de sociale veiligheid in de wijk. Nieuw dit jaar was de inzet van de buurtvaders. Mede dankzij hun inzet in de nacht van 31 december op 1 januari is de jaarwisseling goed verlopen. Reden genoeg voor burgemeester Klaas Tigelaar om zijn erkentelijkheid uit te spreken en hen te bedanken.