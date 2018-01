Zware storm vertaald in levensecht beeld

18 januari – Buiten was het vanochtend bar en boos met de hevige storm die over land joeg. Binnen blijven gold als dringend advies. Tramverkeer werd stilgelegd, zoals hier op de Mgr Van Steelaan bij station ’t Loo. Meer dan ooit kwam het beeld van Frans Kokshoorn l angs de Prins Bernhardlaan tot zijn recht, moeder met twee kinderen op de fiets tijdens zware tegenwind. Het trotseren van een storm inspireerde Kokshoorn toen hij aan dit levensechte beeld begon.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink