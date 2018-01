Geen golfballen op tracé Rotterdamsebaan

19 januari – Om de aanleg van de Rotterdamsebaan niet te vertragen is uitvoerig overleg geweest met golfvereniging Leeuwenbergh. Een deel van de Boogie Woogietunnel, waarvoor afgelopen maandag het boren begon, gaat onder de golfbaan door. Een ander deel weer niet en er is dan ook alle reden om te voorkomen dat er golfballen op het tunneltracé terecht komen. De oplossing werd door bouwers en golfers gevonden in het spannen van een hoog en breed net dat als ballenvanger dienst doet. Geen ongelukkige afzwaaiers daar dus die de tunnel inrollen.

