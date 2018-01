CDA: ‘Dramatische uitvoering van afvalbeleid’

22 januari – Nog nooit heeft een college van B&W het zo bont gemaakt met het onderwerp huisafval als dat van de coalitie GBLV-PvdA-D66-GroenLinks. Half Voorburg gaat al maanden gebukt onder het troosteloze beeld van lang liggend huisvuil op stoepen en straten. Een gevolg van nieuw beleid dat ‘omgekeerd inzamelen’ heet en in Voorburg-Midden als proefgebied werd ingevoerd. Het CDA wil nu dat er eerst grondig wordt geëvalueerd voordat bewoners van een volgende wijk in de ellende worden gestort. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald hoor je in de gemeenteraad. De uitvoering afvalbeleid ligt bij de wethouders van PvdA en GroenLinks.

Fractievoorzitter Juliette Bouw noemt het een dramatische uitvoering van dat beleid. ‘Het College kan niet anders dan eerst naar ervaringen van de bewoners in Voorburg-Midden te vragen in plaats van maar gewoon door te gaan’. CDA-raadslid Hans Geurts voegt daar aan toe dat veel inwoners heel negatief reageren. ‘Mensen klagen over de afstand tot de meest dichtbij zijnde container, de overvolle bakken en de onduidelijke communicatie van de gemeente. Onze afvalpeiling kreeg binnen twee dagen 900 reacties van inwoners. In een paar maanden tijd is er afvalchaos ontstaan, waar wij als CDA telkens voor gewaarschuwd hebben’, zegt Geurts.