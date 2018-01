‘Bewoners Appelgaarde worden niet gehoord’

23 januari – ‘We worden op de proef gesteld met wonen en veiligheid’, zegt Appelgaarde-bewoner Bram van Popering. (links op de foto).’Ook zien we dat het groenonderhoud hier te wensen overlaat. De gemeente moet waken voor verloedering. Om het nog maar niet te hebben over auto’s die hier onveilig worden geparkeerd. Bewoners kunnen zelf nauwelijks nog parkeren’, zegt hij. Een hartenkreet die ondersteund wordt door Marien van Wijk, kandidaat raadslid voor GBLV die de wijk in Essesteyn bezocht. ‘Bewoners worden niet gehoord’, zegt hij. ‘Wij vinden dat op korte termijn de parkeercapaciteit van station Mariahoeve met een parkeerdek vergroot moet worden. Zoals eerder gesteld heeft GBLV hier ideeën over, die we dan ook gaan uitwerken’.