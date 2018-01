Dames en heren raadskandidaten op de foto

26 januari – Het begint op te schieten met de aanloop naar de verkiezingen. Partijen laten meer en meer van zich horen om de stemmencarrousel aan te jagen, maar we moeten nog een maandje verder zijn om de spanning merkbaar te voelen. Het is nog tamelijk rustig binnen onze gemeentegrenzen. Het kruit wordt kennelijk nog droog gehouden om in maart echt los te gaan. Eerder waren op Voorburg Insite de teamfoto’s van kandidaten van Gemeentebelangen, VVD en GroenLinks te zien. Vandaag de dames en heren die het voor het CDA, de PvdA en D66 gaan opnemen. Kijk op de eigen websites voor wie wie is.