Verkiezingsrally met woestijntruck

2 februari – Hij is nog maar net terug uit het taaie woestijnzand van de Africa Eco Race of Leidschendammer Aad van Velsen beklimt zijn rally truck opnieuw maar dan in eigen stad met geëffende paden. Van Velsen is kandidaat raadslid voor GBLV en verbindt morgen (zaterdag) met zijn truck in een aantal etappes Stompwijk, Leidschendam en Voorburg want ‘Samen maken we Leidschendam-Voorburg!’, de slogan van GBLV. Met de rally truck worden vier stops aangedaan. De start is om 10.00 uur aan de Meerlaan in Stompwijk ter hoogte van de benzinepomp. Rond 10.35 is er een stop bij de firma Scheria aan de Stompwijkseweg. Daarna zal worden gestopt bij het Raadhuis in Leidschendam (circa 11.05 uur) om rond 11.35 te eindigen op het Westeinde in Voorburg ter hoogte van Huygens’ Hofwijck/Only for Men. Bij de stops wordt steeds iets verteld over het verkiezingsprogramma. En samen met Van Velsen op de foto.