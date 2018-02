4 februari – Heeft de gemeente een ondernemer in Stompwijk gesponsord of niet? Het CDA stelt deze vraag aan het college. De bedoelde sponsoring c.q. subsidie is niet opgenomen in de gemeentelijke subsidielijst en fractievoorzitter Juliette Bouw wil weten of de gemeente de ondernemer gesponsord heeft of niet en wil een overzicht van sponsoring van bedrijven en organisaties door de gemeente.