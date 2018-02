Grofvuil op straat zetten: 99 euro boete

5 februari – Deze maand gaat de gemeente extra handhaven op gedumpt afval en grofvuil op plekken waar dat niet mag. Inwoners die afval naast de containers plaatsen terwijl zij het ook in de container kwijt kunnen of zomaar grofvuil op straat zetten, riskeren een boete van € 95,- plus € 9,- administratiekosten. Avalex en de gemeente zetten verschillende acties in om dit probleem aan te pakken. Avalex zet het Clean Team in om bij geplaatst afval direct op te ruimen en gaat vaker ondergrondse containers legen waar dat nodig is. De gemeente gaat extra handhaven op plekken waar afval- en grofvuil gedumpt wordt. Het Clean Team en de grondstofcoaches ondersteunen de handhavers om de plekken te controleren. ‘Al deze extra inzet is echter geen structurele oplossing, zegt de gemeente. ‘Iedereen vindt een schone en nette straat belangrijk, daar zijn we met elkaar verantwoordelijk voor’.