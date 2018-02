Nieuwe lokale cultuurprijs in zicht

6 februari – De cultuurprijs Leidschendam-Voorburg wordt nieuw leven in geblazen. Ging deze prijs eerder door bezuinigingen van de gemeente verloren nu is de hoop gevestigd op volledig eerherstel. Het initiatief daartoe is genomen door partij Gemeentebelangen, die kandidaten oproept zich te melden. Inschrijving staat open voor eenieder. Stuur voor 13 februari een mail naar cultuurprijs@gblv.nl. De prijs bestaat uit een kunstwerk van Frans Kokshoorn en Ming Hou Chen. Er zijn drie categorie├źn: de publieksprijs, de aanmoedigingsprijs en de juryprijs.

Frank Rozenberg (GBLV): ‘We zijn druk bezig om van 28 februari in de Franse Kerk een feestelijke avond te maken met cultuur in het middelpunt. Er zullen muzikale optredens zijn en natuurlijk gaat alle aandacht naar de bekendmaking van de prijswinnaars. Voor nu roep ik iedereen op om kandidaten aan te dragen, zodat na 13 februari de stemming voor de publieksprijs kan worden gestart. De onafhankelijke jury (Tilly Zwartepoorte, Pan Sok en Alfred van Bunge) kan zich dan buigen over de aanmoedigingsprijs en de juryprijs.