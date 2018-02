7 februari – Een campagneteam van de PvdA gaat van-deur-tot-deur om bewoners te vragen hoe ze hun buurt waarderen: ‘wat gaat er goed en wat kan er beter’? De partij zegt het belangrijk te vinden te beluisteren hoe mensen hun buurt ervaren en wil de bewoners hierbij betrekken. De campagne begon in de Heuvelwijk en zal vervolgd worden in andere gebieden.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink