Kapster Marin naar school van premier Rutte

8 februari – Met appeltaart en tranen in de ogen hebben de dames Fiona Basalco en Lucienne Janmaat vandaag bij House of Hair aan de Parkweg afscheid genomen van hun jongere collega Marin Minnaard, die na vijf jaar het kappersvak achter zich laat. Zij wordt vanaf morgen het telefonische en organisatorische ‘visitekaartje’ van het Witte de With College in Den Haag, de school waar premier Marc Rutte wekelijks les geeft in maatschappijleer. In de loop van de tijd kreeg de Westlandse Marin vele honderden Voorburgers in de kappersstoel met alle verhalen en ontboezemingen van dien. ‘Aardige mensen die Voorburgers’, zegt Marin en die herinnering neemt niemand van haar af. Het werd een hartelijk vaarwel met een dikke knuffel.