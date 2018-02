Weinig aandacht voor serieus Servicecentrum

9 februari – De afgelopen jaren heeft Mary Oosterveer gepleit voor de terugkeer van een serieus Servicecentrum in Voorburg. Zij heeft er in de media vaak aandacht voor gevraagd. ‘Maar de politiek die het moet oplossen, laat het afweten’, zegt de vasthoudende Voorburgse. ‘In de verkiezingsprogramma’s wordt niet gepleit voor de herstart van een Servicecentrum in Voorburg. Slechts Gemeentebelangen LV wil behoud van het Servicecentrum in de Herenstraat. De partij zegt echter niet dat het huidige Servicepunt slechts 3 dagen is geopend van 10.00 tot 14.00 uur. En dat men er alleen terecht kan voor het aanvragen van identiteitsbewijzen. Dit is geen serieus Servicecentrum’.

Intussen signaleert mevrouw Oosterveer een groot gebrek aan parkeerruimte bij het Servicecentrum in Leidschendam. Zij zegt: ‘Niet alleen het parkeerterrein ernaast is regelmatig vol, evenmin kan men de auto in de omliggende straten kwijt. Om de bezoekers te helpen zou het daar instellen van een uitgebreide blauwe zone uitkomst kunnen bieden en de meeste ambtenaren niet in aanmerking laten komen voor een parkeervergunning. Bij een recent bezoek aan het Servicecentrum waren slechts 8 bezoekers aanwezig, terwijl rondom het Servicecentrum geen parkeerplek meer te vinden was. Burgers moeten nu rondjes rijden voor een parkeerplaats en vaak nog een stuk lopen’.