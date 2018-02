Privégegevens op straat na melding graffiti

10 februari – ‘Lang leve de gemeentelijke lamlendigheid’. Hoe kwaad moet je wel niet zijn als je dit schrijft nadat je persoonlijke gegevens op straat zijn komen liggen door een vreemde onduidelijkheid in het digitale doorgeefsysteem van de gemeente. Het voorval betreft een Voorburger die op 11 januari mondeling melding maakte over graffiti op een elektriciteitshuisje via telefoon 14070. Hij moest eerst al zijn particuliere gegevens bekend maken alvorens het tot een ‘zaak’ kon komen. Naam en gegevens van betrokkene zijn de redactie bekend.

‘Omdat ik op 29 januari nog geen reactie van de gemeente had gekregen nam ik nogmaals contact op met meldpunt ‘Openbare Ruimte’, zegt hij. ‘Op 31 januari kreeg ik een mail dat mijn melding met zaaknummer 417723 was afgehandeld met de toevoeging: ‘Dit gebouw is niet van de gemeente. Wij hebben de melding op 11 januari doorgestuurd naar onderhoudmelden@centercom.nl zodat zij eventueel verder actie kunnen ondernemen’. Raadselachtig, wie of wat ‘centercom.nl’ is wordt er door de gemeente niet bij gezegd.

‘Ik ben daar behoorlijk pissig over’, meldt betrokkene aan Voorburg Insite. ‘Er worden namelijk zonder mijn instemming al mijn persoonlijke gegevens –zelfs mijn Burger Service Nummer – aan een externe partij doorgestuurd waarvan ik niet niet op de hoogte werd gesteld. Op 6 februari heb ik naar dat adres een mail gestuurd hoewel ik geen idee heb wat voor bedrijf dat is. Tot nu toe is geen enkele actie ondernomen. Ik heb zelfs geen leesbevestiging gekregen’.