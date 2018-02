Olympische vlag A’dam wappert in Voorburg

12 februari – Je bent Olympiër of niet. Dus haalde een bewoner van de Veldzichtkade een vlag met Olympische ringen tevoorschijn en hees hem in top. De vlag dateert van voor 1992 toen Amsterdam meedeed in de race om de Spelen naar Nederland te halen. Ondanks alle voorbereidingen lukte het ons land en daarmee de hoofdstad niet internationaal de handen op elkaar te krijgen. Een groot aantal attributen waaronder een reeks vlaggen was echter al gedrukt en verdween mee in de vergetelheid. Tot deze week.