Laag voor laag beton voor woonzorgcentrum

13 februari – De bouw van het nieuwe Huize Rustoord aan de Raadhuisstraat vordert gestaag. De kelder is inmiddels ‘dicht’ en met het storten van beton op het dak ervan wordt een volgende fase bereikt. De naam Rustoord zal overigens niet worden gehandhaafd, hoewel WZH zegt met een warm hart terug te denken aan het Rustoord van weleer. Het nieuwe woonzorgcentrum is geen verzorgingshuis maar wordt een verpleeghuis voor mensen met dementie. WZH heeft cli√ęnten, mantelzorgers, medewerkers, vrijwilligers en inwoners van Voorburg opgeroepen om mee te denken over een nieuwe, passende naam.

