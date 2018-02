Meting luchtkwaliteit en geluid

15 februari – Op tien locaties is de gemeente begonnen met een proef waarbij sensoren aan lantaarnpalen de luchtkwaliteit en geluidsniveau meten. Met deze proef wil de gemeente een scherper beeld krijgen van de invloed van drukke (snel)wegen en van lokale bronnen (zoals houtkachels en open haarden) op de luchtkwaliteit in woonwijken. Daarom plaatst de gemeente sensoren ook bij de A4 en op ruime afstand daarvan, in laagbouwwijken en hoogbouwwijken en nabij drukke kruispunten en tunnelmonden van de N14. Daarnaast gaat het om meer inzicht in het effect van geluidsschermen langs snelwegen op de luchtkwaliteit en het geluidsniveau. De sensoren worden ook ingezet om geluid langs RandstadRail te meten. Foto MG Fotografie.