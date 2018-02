16 februari – Afgelopen week is een ornament boven een van de uurwerken van de Sint Martinuskerk aan het Oosteinde afgebroken. Zo op het eerste gezicht is er niet veel van te zien maar het hangt wel gevaarlijk achter het metselwerk van de klok. Vandaag zou met een hoge kraan geprobeerd worden om het ornament veilig te stellen dan wel te herstellen.

