Cultuurprijs gooit hoge ogen bij publiek

18 februari — Voor de publiekstrofee van de nieuw ge├»ntroduceerde Cultuurprijs zijn al tegen de 400 stemmen uitgebracht. Dat is een heel positieve reactie na de oproep om vooral mee te doen aan het initiatief van Gemeentebelangen om de plaatselijke Cultuurprijs nieuw leven in te blazen. Voor het aandragen van kandidaten werden 14 nominaties ingediend. Op deze kandidaten kan tot en met zondag 25 februari worden gestemd. De kandidaat op wie het meeste wordt gestemd, is de winnaar van de Publieksprijs.

Zoals eerder gemeld komt er na acht jaar afwezigheid weer een Cultuurprijs Leidschendam-Voorburg. Op woensdag 28 februari aanstaande zal de Cultuurprijs feestelijk worden uitgereikt in de Franse Kerk. De prijs bestaat uit een kunstwerk van Frans Kokshoorn en Ming Hou Chen. Naast de Publieksprijs zijn er een Aanmoedigings- en een Juryprijs. De winnaars van de laatste twee prijzen worden door een jury onder voorzitterschap Tilly Zwartepoorte bepaald.

Zij zegt: ‘Met een cultuurprijs kan je je waardering laten zien voor iedereen die actief is op het gebied van Kunst & Cultuur. De nominaties zijn divers, maar gelukkig hebben we nog even de tijd om onze keuze te bepalen’. Ga naar www.gblv.nl en breng uw stem uit voor de Publieksprijs! U vindt hier ook een korte beschrijving van de genomineerden. Foto PFR.