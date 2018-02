D66: Subsidie roetfilter voor open haard

19 februari – Door een open haard te gebruiken wordt het milieu zwaar belast. D66 komt met dit thema op weg naar de verkiezingen. Raadslid Arnoud Breedijk zegt hierover: ‘Mensen die wekelijks gezellig hun open haard stoken weten meestal niet dat ze per jaar net zo veel fijnstof uitstoten als acht auto’s. Met een roetfilter op hun schoorsteen wordt het al een stuk beter. Van ons mag de gemeente die best subsidiëren’.

Dat is wel heel snel gezegd. Het benoemen van de fijnstof-problematiek is een goede zaak maar of de belastingbetaler de vervuilende bewoner met zijn open haard moet sponsoren zal op weerstand stuiten. Andersom is billijker. D66 zou juist moeten bepleiten dat de gemeente de gebruiker van een open haard verplicht stelt een roetfilter op zijn schoorsteen te hebben en die op eigen kosten te laten plaatsen. De vervuiler betaalt.

Breedijk: ‘Leidschendam-Voorburg voldoet aan de wettelijke eisen, maar de normen die de Wereld Gezondheidsorganisatie hanteert voor gezonde concentraties fijnstof en ultra-fijnstof halen we nog lang niet. We gaan er gemiddeld anderhalf jaar eerder door dood. Het zal niet makkelijk worden om de lucht hier snel schoon te krijgen. Onze gemeente ligt nu eenmaal aan de A4 en de A12 in een druk bevolkt gebied. Vele kleine stapjes helpen, zoals laadpalen, betere fietsroutes en roetfilters’.