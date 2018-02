Een op de 4 heeft bonje met de buren

21 februari – Hoe het precies zit met burenruzies in Leidschendam-Voorburg is (nog) niet bekend maar als we onze provincie nemen heeft 26% van de Zuid-Hollanders wel eens ruzie gehad met de buren. Landelijk is dit 21%. Dit blijkt uit onderzoek onder 1800 inwoners. De meeste bonje tussen buren ontstaat door geluidsoverlast met muziek. Ook overlast door kinderen is met 17%, een veel voorkomende oorzaak. Huisdieren zorgen in 11% van de gevallen voor onenigheid. Verder komen verbouwingen (8%) en geluidsoverlast (6%) voor in de top vijf oorzaken van burenruzies. Zeeland (10%) en Friesland (13%) zijn de meest vredelievende provincies. Nu nog nader onderzoek naar ruzies tussen de ene Voorburger en de ander en dat dan per stadsdeel en wijk gemeten. En of het bij boze woorden blijft of misschien erger.