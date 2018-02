Graaf Florisplein dupe van vernielzucht

22 februari – Op het Graaf Florisplein loopt het uit de hand door asociaal gedrag van jongeren. Fotograaf Ap de Heus, die daar ook wijkvertegenwoordiger is, spreekt van ‘schandalige toestanden’, nu gisteren de boekenkast Nijntje is vernield door er de brand in te steken. ‘Hier zijn geen woorden voor’, zegt De Heus. ‘De jongere kinderen zijn de dupe van wangedrag en baldadigheid van ouderen. Ze willen zogenaamd flink doen en maken spullen kapot’. Het is volgens hem niet de eerste keer dat op het plein sprake is van vernielzucht. De Heus: ‘Wie hiervan iets gezien of gehoord verzoek ik zich te melden of 112 te bellen want de dader moet gepakt worden’.