‘Mall of the Netherlands’ in oude centrum Voorburg

23 februari – ‘Wij kozen voor de vernieuwing van Leidsenhage, omdat dit alles in zich heeft om uit te groeien tot hét winkelcentrum van Nederland’, zegt Teun Koek als projectleider van Mall of the Netherlands. ‘Denk alleen al aan de ligging met 2,4 miljoen mensen op een half uur rijden en de uitstekende bereikbaarheid. Ook de faciliteiten in de omgeving zijn zeer aantrekkelijk, zoals het park en de waterpartij. Wie inspeelt op het nieuwe winkelen pakt de kansen van vandaag. Met de ‘Mall of the Netherlands’ speelt Unibail-Rodamco in op de trends en ontwikkelingen. Het wordt een uniek, volledig overdekt winkelcentrum waar ‘een dagje uit’ centraal staat’. Koek geeft op 6 maart om 20.00 uur een kijkje achter de schermen. Hij doet dat in het kader van Pelikaanlezing in de Voorhof bij de Oude Kerk.