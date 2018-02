Zeven partijen dingen om stem kiezer

24 februari – De zeven politieke partijen die in Leidschendam-Voorburg mee doen aan de verkiezingen hebben elk in gelijke mate uitstalling gekregen langs de weg. Samen dingen ze naar de stem van de kiezer. In drie gevallen geven de partijen het gezicht mee van hun lijsttrekker. En dan passeer je in de auto dit bord. In een korte flits gemeten trekt de affiche met Nadine Stemerdink (PvdA) de meeste aandacht. Een goed punt qua uitstraling en communicatie gevolgd door de affiches van VVD en GroenLinks.