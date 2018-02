Cultuurprijs: Meer dan 1700 stemmen uitgebracht!

25 februari – Over stemmen en keuzes gesproken, tot en met vandaag kan er via de site www.gblv.nl gestemd worden voor de na acht jaar weer in het leven geroepen Publieks-Cultuurprijs. Er zijn 14 genomineerden. Woensdagavond a.s. worden in de Franse Kerk zowel de publieksprijs, de aanmoedigingsprijs als de juryprijs bekend gemaakt. Dat de cultuurprijzen zich mogen verheugen op zeer grote belangstelling onder de inwoners van Leidschendam-Voorburg blijkt uit het aantal stemmen voor de publieksprijs. Tot het middaguur vandaag werden maar liefst meer dan 1700 stemmen uitgebracht.