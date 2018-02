Een en al vrouwelijke kleur bij galerie ArtiBrak

Mieke Beyersbergen schildert recht uit het hart. Er kan een abstract schilderij ontstaan, maar ook een schilderij waarin figuratie duidelijk naar voren komt. In de kleurrijke schilderijen van Tommy Rodenrijs zijn de figuren vaak deels herkenbaar. Mensen, theatrale of absurde situaties, geschilderd op een expressief, realistische manier zijn de thema’s die terugkomen’. De tentoonstelling wordt zaterdag, 3 maart om 15.00 uur geopend door Katja Schendzielorz.

28 februari – Het zijn deze keer vier vrouwen die exposeren met kleurrijke schilderijen en humoristische beelden vanaf vandaag bij galerie ArtiBrak aan de Herenstraat 44. De organisatie meldt het volgende: ‘In de sculpturen van Hermien Buytendijk worden dromen en woordspelingen in driedimensionale vorm met de hand opgebouwd. Haar mens- en dierfiguren worden met lichte (zelf)spot neergezet. In de abstracte schilderijen van Katja Schendzielorz (zie illustratie) zijn de figuren opgebouwd uit kleurvlakken en slechts ten dele herkenbaar. In haar schilderijen verwerkt ze naast olieverf ook acrylverf, oliekrijt, houtskool en applicaties.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink