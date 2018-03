Ab Smit (Zomerfestival) winnaar Jury-Cultuurprijs

1 maart – Op de geheime lijstjes van de driekoppige jury stond zijn naam al genoteerd. Toen er uiteindelijk gekozen moest worden kwam hij met stip uit de bus: Ab Smit, de man achter en voor het Cultureel Zomerfestival (al 18 jaar op en rond het Koningin Julianaplein), heeft de Jury-Cultuurprijs Leidschendam-Voorburg gewonnen. Gisteravond werd de prijs uitgereikt door juryvoorzitter Tilly Zwartepoorte. ‘Het Cultureel Zomerfestival vormt in volle breedte een staalkaart van de cultuur in deze gemeente’, zei de voorzitter. ‘Muziek, dans, beeldende kunst, thater, sport, alles komt aan bod. Dat is een unieke prestatie’.

De aanmoedigingsprijs van de jury ging naar Esseline van de Sande die met haar Stadscoalitie ‘zorgde voor de nodige vernieuwing, samenwerking en inspiratie uit diverse windstreken’. Zwartepoorte: ‘De Stadscoalitie is in staat om de integratie van vluchtelingen te begeleiden door middel van samen eten, muziek te maken en vooral te ontdekken wat hun culturen, hun ambachten kunnen betekenen voor onze samenleving’.

Voor de Publieksprijs werden maar liefst 1865 stemmen uitgebracht. 477 daarvan gingen naar Theater Veur en werd daarmee voor de deelnemers winnaar van de 14 genomineerden. Of het initiatief van de Cultuurprijs (genomen door Gemeentebelangen) moet worden voorgezet? Organisator Frank Rozenberg vroeg het aan de circa 150 belangstellenden in de Franse Kerk. Daar was geen woord frans bij. Rozenberg kreeg een luidkeels JA als reactie. En Tilly Zwartepoorte voegde daar aan toe: ‘Als jury zouden wij graag zien dat de Cultuurprijs Leidschendam-Voorburg structureel terugkomt en dit initiatief wordt gecontinueerd’. Meer over deze avond spoedig op Midvliet-tv.