CDA: ‘Gemeente slibt dicht, brug over Vliet moet’

5 maart – Als het CDA deel gaat uitmaken van een volgende coalitie dan wil de partij in het programma opgenomen zien dat er een extra brug over de Vliet moet komen. Niet eenvoudig omdat de huidige coalitie (GBLV – PvdA – GroenLinks – D66) tegen zo’n oeververbinding is. Het CDA is de campagne voor de verkiezingen begonnen op de plek waar de nieuwe brug over de Vliet moet komen. ‘Het CDA is samen met andere partijen (VVD, SGP) juist vóór de nieuwe brug’, zegt lijsttrekker Juliette Bouw.

‘De gemeente slibt dicht. Met name in Leidschendam zijn er dagelijks opstoppingen voor de Sluisbrug. Maar in de hele gemeente kan een verkeersinfarct ontstaan. Als straks miljoenen extra bezoekers naar de nieuwe Mall of the Netherlands komen, worden ook de Sijtwendetunnels en de wegen daarnaartoe een bottleneck. Die zijn nog niet geregeld. Daarom willen wij naast een nieuwe brug ook op ongelijkvloerse entrees naar en van de ‘Mall’.

Hier heeft het CDA een goed punt. Als eind volgend jaar Mall of the Netherlands open gaat worden er maandelijks meer dan een miljoen bezoekers uit de regio verwacht, zowel uit de richting van Den Haag als vanuit andere richtingen. Dat belooft grote stagnaties op en rond de toegangswegen, met name in de weekeinden. Bewoners in de omgeving van Leidsenhage (Heuvelweg bij het politiebureau) vrezen niet alleen overlast door ernstige toename van fijnstof maar ook parkeerproblemen in Park Veursehout. Over te nemen maatregelen is nog niets bekend. Bewoners beraden zich intussen.