Verkeer loopt vast door haperende sluisbrug

6 maart – Voorstanders van een extra oeververbinding over de Vliet kunnen zich in hun argumentatie gesterkt voelen. De brug bij de Sluis in Leidschendam hoeft maar even te haperen of het verkeer draait volkomen in de soep tot ver in Voorburg-Oost toe. En ja hoor de elektrische ophaalbrug ging gisteren stuk en weggebruikers konden geen kant meer op. Dat is overigens niet voor de eerste keer. Auto’s en tractoren gingen spookrijden terwijl op de Damlaan het verkeer omgeleid moest worden, niet door de politie maar door de brugwachter op zijn scooter. Ap de Heus maakte er deze foto’s van.