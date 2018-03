Na 100 jaar voor het eerst publiekelijk te zien

6 maart – Je zou kunnen zeggen dat na honderd jaar een van de best bewaarde Voorburgse familiegeheimen aan de openbaarheid wordt prijs gegeven. Het gaat om het werk van de kunstzinnige gezusters Adriana en Johanna Bleuland van Oordt die tussen 1862 en 1948 op de Voorburgse buitenplaats Middendorp aan de Vliet woonden. Het fraaie huis bij de Kerkbrug wordt nog altijd bewoond door dezelfde familie. Adriana en Johanna hebben al die jaren, veelal in grote stilte, aan een reeks van schilderijen gewerkt. Volgende week vrijdag wordt daarvan in Museum Swaensteyn een tentoonstelling geopend die tot 27 mei te bezichtigen is. De schilderijen werden zo niet eerder zo getoond.

‘De dubbelpresentatie, met veel onbekend werk uit particuliere verzameling, brengt een opmerkelijk stukje kunstleven in Voorburg rond 1900 tot leven’, zegt conservator Femke Overdijk. Adriana (1862-1944) en Johanna (1865-1948) woonden op Huize Middendorp waar vader Jan in 1866 ook zijn gasfabriek vestigde. De familie was welvarend en de zusters gingen naar de Haagse Academie van Beeldende Kunsten, waar ze als leerlingen van de zogenoemde ‘damesklas’ hun opleiding volgden. Zij maakten deel uit van de Haagse Kunstkring. In het Voorburg van die tijd waren zij dicht betrokken bij het maatschappelijke leven, o.a. als oprichtsters van de plaatselijke Dierenbescherming en de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht.