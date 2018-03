Naast bioscoop ook bowlingcentrum in de Mall

7 maart – In ‘Mall of the Netherlands’, het grootste winkelcentrum van ons land dat gebouwd wordt op de plaats van het huidige Leidsenhage, komt niet alleen een bioscoop met tien zalen maar ook een bowlingcentrum. Daarmee wordt verder inhoud gegeven aan de diversiteit van het verwachte aantal van ruim een miljoen bezoekers per maand. Naast het winkelen wordt bestemmingsbezoek aan attracties bevordert. Gisteravond werd in de Oude Kerk een update gegeven rond de vorderingen van Mall of the Netherlands. De Mall met een grondoppervlak van 123.000 m2 wordt (met enige vertraging) in 2020 geopend. Het eerste gedeelte dat ‘Fresh’ heet en tegenover de vestiging van AH ligt, komt in augustus in gebruik.