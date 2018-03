Subsidieregeling gewild bij woningeigenaren

8 maart – Steeds meer inwoners verduurzamen hun huis en doen dat vaak samen met anderen. Ze weten hiervoor goed hun weg naar de gemeentesubsidie te vinden. In anderhalf jaar tijd – van september 2016 tot 1 maart 2018 – hebben 923 huishoudens gebruik gemaakt van de subsidieregeling duurzame initiatieven. Bijna de helft van de maatregelen voeren mensen uit samen met hun buren of vrienden, zij ontvingen hiervoor een ‘burenbonus’.

De subsidie vloeit voort uit de Duurzaamheidsagenda 2016 – 2020 en het Klimaatplan 2009-2020. Scoorde de gemeente in 2014 nog 45 (uit maximaal 100), de score is in 2017 gestegen naar 53. Met subsidie hebben woningeigenaren sinds 2016 in totaal 15.836 m2 aan zonnepanelen geïnstalleerd. Vanaf januari heeft de gemeente € 200.000 beschikbaar gesteld voor duurzame maatregelen. In twee maanden tijd hebben 191 woningeigenaren al voor ruim € 115.000 aan subsidie aangevraagd.