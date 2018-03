Jong boompje niet echt op zijn plaats

9maart – Het is de ideale tijd om boompjes te planten. En Voorburg heeft daar als groene gemeente grote ervaring mee. Zo trokken deze week twee mannen van wijkbeheer naar de Laan van Heldenburg met in de laadbak van hun auto enkele jonge boompjes die de straat nog dit jaar zullen gaan sieren. Met vaardige hand werd een kuil gegraven, precies diep genoeg om de aanplant met kluit voldoende steun te geven en werd de jongeling ook bovenin de stam goed aangesnoerd. Dan nog twee buizen op de bodem voor de toevoer van zuurstof. Keurig gedaan zou je zeggen, laat deze boom hier maar oud worden. Maar dan komt er een telefoontje bij de gemeente binnen. De eigenaar van de parkeerplaats aan de lijn met de vraag of het boompje hier wel doordacht op zijn plaats terecht gekomen is. Vanuit de auto maakt hij deze foto.