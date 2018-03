Hotspot van kunst, cultuur en politiek

13 maart – Nog maar heel even en we gaan stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. Waar we op 21 maart niet voor geen stemmen is op de plek waar de raadsleden voortaan vergaderen. Dat zal voorlopig wel in de huidige raadzaal zijn maar de kritiek daarop houdt aan. De zaal is bijvoorbeeld te klein, de airconditioning houdt te wensen over en de publieke tribune is weinig uitnodigend. Kortom, iedereen is het er over eens dat het anders moet en er zijn ook al verschillende plannen voor. Het onderwerp is het laatste jaar echter in de ijskast gezet tot na de verkiezingen. De nieuwe Raad gaat erover met als uitgangspunt dat de vergaderingen in Voorburg blijven plaatsvinden en niet in het naburige Leidschendam.

Het bestuur van Museum Swaensteyn heeft een plan gelanceerd om te verhuizen naar het leegstaande Huize Swaensteyn. Het plan is tevens een noodoproep want het museum aan de Herenstraat kampt met veel te kleine en slecht geoutilleerde ruimtes. Wat is het plan? Voorzitter Wang Choy. ‘De huidige raadzaal, die te klein is, is geen historisch deel en breken we af. Op die plek komen twee verdiepingen. Bovenin een grotere raadzaal en beneden een mooie grote ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen. In de huidige portiersloge komt een lift naar de raadzaal en het historische deel van Huize Swaensteyn waar de permanente collectie van het museum wordt getoond. Je kunt de binnenplaats een glazen overkapping te geven. Zo kun je er evenementen organiseren, zoals concerten en lezingen’.

‘Het museum wil samen met ArtiBrak naar Huize Swaensteyn. Dat levert niet alleen kruisbestuiving op van oude en hedendaagse kunst, maar betekent ook dat er drie gemeentelijke panden – twee van het huidige museum en een van ArtiBrak – kunnen worden verkocht. Ook de VVV, onderdeel van Museum Swaensteyn, komt op een veel zichtbaarder plek. Een mooie museumwinkel en brasserie maken het complex tot een culturele hotspot, waardoor het museum tevens meer inkomsten kan genereren uit de zakelijke markt’.