Burgemeester leider jongerendebat

14 maart – In het atrium van Gymnasium Novum, (Aart van der Leeuwkade 1) is op vrijdag 16 maart het jongerendebat, vijf dagen voor de raadsverkiezingen. Burgemeester Klaas Tigelaar is de debatleider. Het debat staat geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Een jury bepaalt welke debaters en welke argumenten het meest overtuigend zijn. De jury bestaat uit een aantal bekende politici. De juryleden zijn de oud-wethouders Tilly Zwartepoorte, Eppe Beimers en Tjitske Deinum, een theatermaakster. Jonge kandidaat-raadsleden strijden zowel tegen als met de leerlingen van het Gymnasium Novum en het Dalton over stellingen die in deze gemeenteraadsverkiezingen aan de orde komen. Er wordt in vier rondes in de zogenaamde Lagerhuis-stijl gedebatteerd.