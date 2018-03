Rutte met Voorburgse aanhang aan zijn zijde

15 maart – Een buitenkansje kan elke partij wel gebruiken nu de stembusdatum nadert. Het geluk kon bij de VVD dan ook niet op toen bekend werd dat premier Mark Rutte gestrikt was om de plaatselijke afdeling aan wat extra aandacht te willen helpen. Rutte verscheen gisteravond ten tonele in cafĂ© Het Torentje waarvan tv-presentator en Voorburger Frits Wester mede-eigenaar is. Hij werd daar feestelijk ontvangen door fractievoorzitter Astrid van Eekelen. Met na afloop deze groepsfoto die Ap de Heus maakte van het uitbundige gezelschap politieke vrienden in de Franse Kerkstraat. Zij aan zij met de grote baas. Wat wil je nog meer?