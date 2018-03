Geen gepuzzel meer op weg naar de wedstrijd

16 maart – Het heeft even geduurd maar op sportpark Westvliet is het niet langer puzzelen hoe je als bezoeker bij welke club komt. Met dank aan wethouder Nadine Stemerdink (PvdA) die in haar portefeuille het onderdeel sport altijd de gewenste aandacht weet te geven. Sinds kort prijkt langs de toegangsweg van Westvliet dit verwijsbord dat er goed uitziet, strak en op afstand meteen goed leesbaar. Als het aan de wethouder ligt komen er langs de Westvlietweg ook betere aanduidingen naar het sportpark maar daarvoor zal nog eerst een rondje gesproken moeten worden met de gemeente Den Haag die daar de grond beheert.

