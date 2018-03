Podium unieke collectie familie Bleuland van Oordt

17 maart – Museum Swaensteyn heeft de absolute primeur van het kunnen prijsgeven van een groot geheim uit het Voorburg van weleer; de collectie schilderijen, tekeningen en bijzondere voorwerpen uit het lang gesloten familiearchief Bleuland van Oordt. En dat na zo’n honderd jaar toen de zusters Adriana en Johanna Bleuland van Oordt hun kunstzinnige talenten – vrijwel verborgen voor de buitenwacht – de vrije loop lieten in hun ouderlijk huis aan de Kerkstraat, beter bekend als buitenplaats Middendorp naast de Kerkbrug. Gisteren werd de expositie geopend die door directeur Peter van der Ploeg ‘een uiterst aantrekkelijk oeuvre’ werd genoemd. ‘Met deze tentoonstelling geven we Adriana en Johanna het podium dat ze na al die jaren verdienen’. Burgemeester Klaas Tigelaar toonde zich verrast door de grote variëteit aan unieke werken die de gezusters thuis in hun atelier creëerden. De expositie is een aanrader van de eerste orde. Zij kwam tot stand mede dankzij de zussen Janita Metz-Bleuland van Oordt (links) en Annelies Rietema-Bleuland van Oordt die het glas heffen bij de foto van Adriana. Enkele schilderijen van de expositie stonden op Voorburg Insite van 6 maart, maar voor meer opnamen en interviews met Janita en Annelies verwijzen we naar het interessante filmpje hierover op Midvliet-tv.