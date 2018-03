‘Gebrek aan communicatie over referendum’

18 maart – ‘Het stembiljet voor het raadgevend referendum op woensdag 21 maart geeft geen uitleg waartoe dit dient’, zegt de Voorburgse Mary Oosterveer. ‘Ook staat er geen link op waar deze informatie te vinden is. Slechts een bijlage waar de stemlokalen zijn. Op de gemeentesite is ook geen informatie hierover te vinden. Bovendien bereikt deze informatie de burger niet die niet over internet beschikt. Bij gebrek aan communicatie naar de burger toe (portefeuille van de burgemeester) stuur ik hierbij een link waar de inwoners van onze gemeente informatie kunnen vinden. Dat is Referendumwiv2017.nl‘.