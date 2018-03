Gemeentebelangen spint garen in Voorburg-West

19 maart – Er zijn maar weinig (kandidaat)raadsleden die Voorburg-West zo goed op hun duimpje kennen als Jan van Wissen, geboren en getogen Voorburger. Die kennis van zaken moet je beter kunnen benutten en gaan inzetten, dacht hij en stak zijn vinger op toen hij hoorde dat partijen kandidaten zochten voor het raadslidmaatschap. Van Wissen is ruimer in zijn tijd komen te zitten na een werkzaam leven in het internationale zakenwereld. Hij koos voor GBLV omdat hij vindt dat lokale politiek ook lokaal geregeld dient te worden en niet door bestuurders die gebonden zijn aan de ideologie van hun landelijke moederpartij. Gemeentebelangen heette hem welkom en nu staat Van Wissen op plaats 12 van lijst 1. Je weet maar nooit.

‘Mijn vrouw en mijn familie zijn van huis uit verknocht aan Voorburg-West’, zegt Van Wissen. ‘Een prachtig deel van de stad met veel groen te midden van historie zoals Forum Hadriani en Hofwijck. In park Hoekenburg staat de op een na dikste boom van Nederland, een plataan die dateert van 1730. Allemaal erfgoed waar ik me graag voor wil inzetten. Dat geldt voor veel meer zaken in de gemeente, zoals ik weet als oud-bestuurslid van stichting ‘Mooi Voorburg’. Ik wil wijkvereniging Agora beter positioneren voor ouderen, de ontwikkeling van de Binckhorst nauwlettend volgen als nieuw groot woongebied waar Voorburg-West mee te maken krijgt, de vinger aan de pols houden rond de herbestemming van de Fonteinkerk en gebouwen rond het Diaconessenhuis. Genoeg werk aan de winkel dus’, aldus een blijmoedige Van Wissen hier gefotografeerd bij de bijna 300 jarige plataan waar hij qua omvang vele keren inpast.