Kinderen op de bres voor ‘kiesrecht moeders’

20 maart – Dit is nog eens andere koek dan morgen in alle vrijheid je stem uit te brengen. We gaan 100 jaar terug toen het kiesrecht voor vrouwen nog bevochten moest worden en de kinderen hun vader aanspoorden een handje te helpen. Deze mooie prent zagen we op de unieke expositie in Museum Swaensteyn van zusters Adriana en Johanna Bleuland van Oordt. Zij stonden hun mannetje en leverden een bijdrage in het uiteindelijk kiesrecht voor vrouwen.